Milionária casada com golfinho está de luto há 15 anos após morte do ‘marido’

Sharon Tendler é uma mulher inglesa que encontrou o amor noutra espécie: a mulher apaixonou-se e ‘casou’ com um golfinho, ‘Cindy’. Agora, 15 anos após a morte do ‘marido’, a milionária, que é agente de talentos e empresária no ramo têxtil, garante que mantém o luto e que não vai voltar a casar, afirmando que ‘Cindy’ "foi o amor de uma vida".

A mulher conta que se apaixonou à primeira vista pelo mamífero, dizendo que sempre se sentiu "uma mulher-golfinho". Após alguns encontros, com a Sharon a viajar para Israel de forma regular para visitar ‘Cindy’. Acabaram por se ‘casar’ numa cerimónia simbólica realizada no Recife dos Golfinhos, no porto de Eilat, em Israel, escreve o Daily Star.

O amor terminou em tragédia, escassos meses após o ‘casmento’, com ‘Cindy’ a desenvolver problemas de estômago e morrer, apesar de ter apenas 40 anos. Sharon revela que ficou "devastada". "Não vou voltar a casar. O que vivi com o ‘Cindy’ foi o amor de uma vida. E eu sou uma mulher de um golfinho apenas", assegura.

‘Cindy’ morreu em 2002. Na altura do casamento, a excêntrica milionária deu que falar pelo ‘casamento’ insólito. "Não é uma coisa perversa. Eu, de facto, amo este golfinho. É o amor da minha vida", afirmou aos repórteres no dia da boda.