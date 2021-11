Miss Bumbum promete despir-se e mostrar as suas "Bolas de Ouro" a Messi, caso craque vença prémio

A modelo e super-fã de Lionel Messi, Suzy Cortez, prometeu fazer um sessão fotográfica nua em frente ao Stade de France, em Paris, se o craque argentino vencer a sua sétima Bola de Ouro.



"O meu sonho é poder ficar nua para Lionel Messi. Ele é tudo para mim", disse a antiga miss Bumbum, que promete revelar 'tudo' na capital francesa se o futebolista vencer mais um prémio.

Suzy Cortez é conhecida pelo seu grande amor a Messi, amor esse que já fez com que a modelo tatuasse inclusivamente o rosto do futebolista nas suas costas e em baixo do abdómen.

Messi é o grande favorito a conquistar a Bola de Ouro de 2021, a sétima da sua carreira.