Mulher abre a porta de avião para "apanhar ar fresco"

Uma mulher foi detida no aeroporto internacional de Wuhan, na China central, depois de abrir a porta de emergência do avião instantes antes da descolagem.Confrontada pelos assistentes de bordo, a mulher explicou que "estava muito calor dentro do avião e só queria apanhar ar fresco".A encalorada passageira acabou por ser retirada da aeronave pela polícia e foi detida por colocar em causa a segurança do voo.