Mulher causa o caos em aeroporto ao subir para tapete rolante das malas

Uma mulher protagonizou uma situação insólita no aeroporto de Istambul, junto ao balcão do check-in do seu voo, quando decidiu subir para o tapete rolante das malas.A senhora terá ficado confusa e achou que aquela seria a forma mais rápida de entrar no avião.Acabou por cair no tapete rolante, precisando de ser ajudada pelos funcionários.