Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher acorda com cobra de um metro ao seu lado na cama

Píton-real só foi capturada na noite seguinte, em Londres, Inglaterra.

18:15

Uma mulher apanhou o susto da sua vida quando acordou, de manhã, e encontrou uma cobra de um metro ao seu lado na cama do seu apartamento em Kensington, oeste de Londres, Inglaterra.



A píton-real, que se acredita ser um animal de estimação que fugiu dos donos, enrolava-se ao lado da mulher enquanto ela dormia. Depois de sair da cama, a mulher correu para fora do quarto e telefonou para a associação de bem-estar animal Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals a pedir ajuda.



Apesar de a mulher ter fechado a porta antes de sair do quarto, os elementos da associação não conseguiram encontrar o animal.



"Ela saltou da cama e fechou a porta do quarto para manter a cobra lá dentro, mas quando cheguei não consegui encontrar a cobra", disse um dos elementos, segundo avança a Sky News.



Na noite seguinte, a cobra acabou por ser capturada.