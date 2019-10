Mulher apanhada várias vezes a defecar em plena rua durante corridas matinais

Uma mulher é apanhada repetidamente a defecar em plena rua residencial em Paddington, na Austrália, com vários vídeos a serem partilhados nas redes sociais.Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher é vista a parar atrás de um carro e a puxar as calças para defecar durante uma corrida matinal.Dois vídeos mostram as corridas matinais da mulher, uma das quais no dia 10 de outubro e outra dia 14, na passada segunda-feira.A socialite Roxy Jacenko partilhou primeiramente um dos vídeos nas redes sociais. "Que desgraça completa. A fazer isto numa rua residencial, onde temos uma escola primária e várias casas", escreveu.De acordo com o mesmo jornal, a socielite partilhou o segundo vídeo e voltou a sublinhar que aquele ato era "nojento", confessando que viu fezes humanas nas ruas durante três semanas.