Uma norte-americana foi reconhecida pelo ‘Guinness Book of Records’ como a pessoa com a maior boca do Mundo. Samantha Ramsdell, de 31 anos, é capaz de escancarar a boca uns impressionantes 6,56 centímetros de alto a baixo e 10 centímetros de largura. Descobriu o ‘talento’ durante o confinamento e tem milhares de seguidores no TikTok.