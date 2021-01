Avó que casou com homem 45 anos mais novo para redescobrir vida sexual está “triste e sem dinheiro”

Iris e Mohamed conheceram-se no Facebook e a idosa acabou por rumar ao Egito para conhecer o amado. Logo no primeiro encontro, conta a idosa, os dois fizeram sexo "nos primeiros momentos" em que estiveram juntos. "Na primeira noite gastamos um pote inteiro de lubrificante", disse a idosa, elogiando a performance sexual do agora marido. "Estava muito nervoso, mas assim que olhei para ela, sabia que era amor verdadeiro. Sou um homem de sorte por a ter encontrado", disse ao Daily Mail na altura o homem de 36 anos sobre o romance com uma mulher mais velha.







Mohamed Ahmed Ibriham em novembro mas os dois estão separados, uma vez que o marido, egípcio, não consegue visto para o Reino Unido devido a problemas burocráticos.Iris e Mohamed conheceram-se no Facebook e a idosa acabou por rumar ao Egito para conhecer o amado. Logo no primeiro encontro, conta a idosa, os dois fizeram sexo "nos primeiros momentos" em que estiveram juntos. "Na primeira noite gastamos um pote inteiro de lubrificante", disse a idosa, elogiando a performance sexual do agora marido. "Estava muito nervoso, mas assim que olhei para ela, sabia que era amor verdadeiro. Sou um homem de sorte por a ter encontrado", disse ao Daily Mail na altura o homem de 36 anos sobre o romance com uma mulher mais velha."Não sei qual é a demora. Sofro muito de stress e enxaquecas. Estou a pensar ir a um médico para que escreva que eu tenho vários problemas de saúde e que preciso que o meu marido venha cuidar de mim. Espero que entendam e faça acelerar o processo", diz Iris Jones ao Metro, sublinhando que Mohamed "está desejoso de vir q quer muito cuidar de mim".

Iris Jones, a avó inglesa de 81 anos que andou nas bocas do mundo ao revelar a paixão escaldante vivida com um homem 45 anos mais novo, diz-se agora "triste e sem dinheiro". A idosa casou com