Avó de 80 anos casa com homem 45 anos mais novo e partilha experiência sexual

Uma idosa britânica de 80 anos deixou tudo por amor e entregou-se à paixão que nasceu através de um laço criado na Internet com um homem 45 anos mais novo.Mohamed Ahmed Ibriham, de 35 anos, conheceu Iris Jones, a idosa de 80 anos, através de um grupo de Facebook e não mais se 'largaram'. A mulher não perdeu tempo e viajou para o Egito para conhecer o seu amado.O casal já se envolveu sexualmente e Iris ficou "dorida" na primeira noite de paixão. Os dois já deram o nó e Mohamed revelou que não está com Iris "por nacionalidade nem dinheiro".Mohamed recorda que os dois se conheceram num grupo de Facebook dedicado ao ateísmo e ele se declarou a Iris através das redes sociais. No momento em que viu Iris no aeroporto, Mohamed admite que confirmou tudo aquilo que vinha a sentir desde o início das conversas com a idosa.O egípcio era inspetor de soldagem mas desistiu do trabalho para se dedicar a tempo inteiro a Iris quando esta viajou para o Cairo."Não me importa onde vivemos ou o quão rica ou pobre ela seja, eu só quero estar com a Iris", concluiu em declarações à imprensa britânica.