“Conheci a pessoa certa aos 80 anos”: Idosa apaixona-se por homem de 35 anos

Iris Jones, de 80 anos, apaixonou-se por um homem de 35 anos, Mohamed Ahmed, depois de o conhecer na rede social Facebook no verão de 2019. A mulher está determinada em casar com Mohamed, mesmo com uma diferença de idade de 45 anos.

Foi a mulher de Weston Super Mare, Somerset, Inglaterra, que deu o primeiro passo e meteu conversa com o homem de 35 anos.

Passadas duas semanas de terem começado a conversar, Mohamed disse que estava apaixonado e, em novembro, Iris Jones foi para o Cairo, no Egito, para se encontrarem pessoalmente. Também Iris se apaixonou rapidamente pelo inspetor, que perdeu o emprego depois de tirar uma folga para visitar a mulher de 80 anos.

"Conheci a pessoa certa com 80 anos e é amor verdadeiro", garantiu Iris.

O casal decidiu rapidamente que se queria casar no Cairo mas a Embaixada Britânica não o permitiu. Para conseguirem casar, Iris precisava de papéis de divórcio e de um certificado que comprovava que estava livre para se casar novamente.

Antes de regressar a Inglaterra, Iris conheceu a mãe de Mohamed, de 70 anos, que aprova a relação.

Os filhos da mulher de 80 anos mostraram alguma preocupação com a relação do casal mas Iris Jones insistiu que o namorado não está atrás do seu dinheiro ou de ter passaporte britânico e que a relação é genuína.