Mulher repreendida por estar em supermercado sem máscara tira as cuecas e usa-as como proteção. Veja as imagens

Uma mulher foi apanhada sem máscara num supermercado na África do Sul, alertada pela segurança do espaço que tinha de cumprir as regras de prevenção da transmissão da Covid-19, irritou-se e resolveu a questão de forma insólita: tirou as próprias cuecas e coloco-as na cara como se de uma máscara cirúrgica se tratasse.

O momento foi filmado por outros clientes do espaço, um supermercado da cadeia Pick n Pay, e depressa as imagens se tornaram virais.

No vídeo vê-se a segurança, calmamente a explicar à cliente que, se não tiver máscara não pode ser atendida. "Se não tem máscara, vou ter que lhe pedir que saia, porque não vai ser atendida". A mulher responde que não tem máscara mas, segundos depois, levanta o vestido, tira a roupa interior e coloca-a sobra a própria boca e nariz.

"E agora? Está contente?", diz a cliente em jeito de desafio. No vídeo ouvem-se outras pessoas que se riem da situação e há até quem aplauda "Bem… Eu até aceito. E francamente até terá menos bactérias do que uma máscara, se estiverem lavadas", ouve-se outra cliente dizer. Nas redes sociais, após o vídeo se tornar viram, as críticas não tardaram, com centenas de pessoas a criticar a mulher por "achar que umas cuecas a vão proteger de um vírus mortal".