Idoso declara-se à mulher internada e faz serenata de amor pela janela de hospital em Itália

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e a história é de levar até o coração mais frio às lágrimas: Stefano Bozzini, um italiano de 81 anos, tinha saudades da mulher, Carla, internada num hospital italiano e, como não podia estar com ela devido ás restrições impostas para travar a Covid-19 naquele país, resolveu declarar-se a ela e fazer uma serenata, que a amada viu pela janela do quarto de hospital.

Com a ajuda das enfermeiras do hospital de Castel San Giovanni, em Emilia-Romagna, Carla conseguiu ver o marido, com quem está casada há 47 anos, e receber as juras de amor de uma forma única.

Stefano conseguiu aceder ao pátio do hospital e aí tocou acordeão e deleitou não só a mulher, como todos aqueles que ouviram a bela música entrar pela janela e não deixaram de espreitar o que se passava. O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais.

Carla estava naquela unidade de saúde para fazer vários exames de diagnóstico a um tumor. Para que a mulher sentisse o seu amor, tocou-lhe a sua música preferida "Spanish Eyes" de Engelbert Humperdinck. "Ela é apaixonada por aquela música, e eu toco-a quase sempre quando estamos em casa. Assim que a ouviu, aproximou-se da janela e eu consegui vê-la", conta emocionado o idoso ao The Guardian.

No final, acabou por tocar muitas mais músicas e recebeu aplausos de doentes e profissionais de saúde. Stefano acredita que a música pode ajudar a lidar com os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 na saúde mental. "O que se está a passar é absolutamente horrível. Precisamos da música para nos animar", finaliza Stefano.

Entretanto, há boas notícias: Carla já teve alta hospitalar e já se encontra em casa com o marido.