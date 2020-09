Homem vende cuecas usadas pela irmã morta no Facebook e gera revolta

Um homem escocês, natural de Ayshire, está a gerar revolta após ter colocado um anúncio no Facebook para vender a roupa interior da irmã, que morreu há poucos dias.

Na publicação, feita em vários grupos de venda de produtos, o vendedor explica o porquê da venda: "Limpeza de casa, uma vez que a minha irmã morreu. Cuecas tamanho 14 novas a dois euros e usadas a 10".

O homem vai mais longe e diz que o último produto para venda é "ideal para fetiches". Adianta ainda que "há descontos para quem comprar mais de um par de cuecas" e que o envio feito "é discreto".

A acompanhar a publicação vão várias imagens da roupa interior disponível para venda.

Muitos utilizadores ficaram revoltados com a venda e não tardaram a denunciar a insólita situação, que depressa se tornou viral nas redes sociais. "O que é que está errado com este tipo?", pergunta um dos críticos do vendedor.