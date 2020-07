Passeia na rua nu só de máscara em protesto

No Reino Unido esta sexta-feira marcou o dia em que o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas lojas e supermercados, no âmbito das medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus. O dia fica, também , marcado por um protesto insólito numas das ruas mais movimentadas de Londres.

Em Oxford Street, um homem surpreendeu quem passeava na movimentada artéria da capital ao surgir completamente nu, apenas com uma máscara cirúrgica a tapar-lhe os genitais, como se de roupa interior se tratasse.

Imagens captadas mostram o momento em que o homem, aparentemente num protesto contra o uso de máscara, se passeia pela rua, causando surpresa e espanto por onde quer que passa.

Segundo os jornais ingleses, o manifestante não foi detido pelas autoridades.