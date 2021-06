Mulher de 119 anos revela que longevidade se deve a manteiga, queijo e ovo cozido

longevidade.



Uma mulher que diz ter 119 anos, o que faz dela a pessoa mais velha do mundo, revelou o segredo da sua

Seker Arslan, da Turquia, celebrou o marco junto da família, de acordo com os meios de comunicação locais.



Segundo a carta de condução da idosa, Seker nasceu a 27 de junho de 1902. No entanto, a família enganou-se nas contas e surpreendeu-a, no domingo, com um bolo que representava o 120.º aniversário.



A idosa tem seis filhos e 12 netos, e terá herdado a longevidade da mãe, que viveu até aos 110 anos.



A filha de Seker, Serap Yueksel, revelou ao Daily Mail que a longa vida da mãe se deve ao facto de comer alimentos naturais como manteiga, queijo e mel.



"Manteiga, mel e queijo estavam sempre na mesa. Ela costumava fazer os próprios iogurtes e ainda come um ovo cozido ao pequeno almoço", explicou Serap.