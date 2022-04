Mulher descobre traição do marido em foto de família na Disneyland

Uma mulher norte-americana usou as redes sociais para contar como descobriu que o marido a estava a trair com a ama dos filhos, tudo por causa de uma fotografia de família tirada na Disneyland, em Orlando, Florida.

Natalie, que agora está divorciada, tem partilhado com os seguidores no TikTok como tem recuperado da separação e, no mais recente vídeo publicado, mostra-se a ver várias fotos com o marido e com os filhos, entre as quais uma imagem que levantou as suspeitas que se vieram a confirmar: o marido de Natalie mantinha uma relação extraconjugal secreta com a ama das crianças.

A fotografia em questão foi tirada quando a família foi de férias, durante um mês, para a Florida, tendo visitado o famoso parque da Disney. Na montanha-russa Splash Moutain é automaticamente tirada uma fotografia que, no caso de Natalie, mostrou a ama, assustada, a agarrar-se e a encostar-se ao marido da norte-americana.

"Encontrei várias fotografias em que eles estavam um bocadinho aconchegados demais. Eu levei a ama para ajudar os meus filhos…Não para ajudar o meu marido", brincou Natalie nas redes sociais.

O vídeo depressa se tornou viral, com milhares de comentários de apoio a Natalie e alguns de críticas à ama, acusando-a de "saber muito bem que haveria uma foto do momento".