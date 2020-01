Mulher encontra aranha ‘assada’ em hambúrguer do McDonald’s

Joanna Kincaid, de Kingstanding, em Birmingham, pediu um cheeseburguer noMcDonald’s. A mulher de 22 anos foi surpreendida ao encontrar um "pequeno bicho castanho" no hambúrguer. Tratava-se de uma aranha.

A mulher e o namorado tinham ido ao Drive Thru do restaurante no dia 8 de janeiro e depois de encontrarem a aranha ‘assada’ foram ao McDonalds onde tinham feito o pedido. A equipa disse ao casal que não podia ser reembolsado, a menos que devolvessem todo o pedido.

Joanna Kincaid não ficou de braços cruzados perante o sucedido e relatou o incidente à equipa ambiental do Conselho da Cidade de Birmingham. Ela disse ao BirminghamLive: "estou absolutamente enojada. Como é que uma empresa que é tão conhecida, tão grande e que atende crianças – e adultos – não tenha reparado na aranha morta".

A cadeia de restaurantes já respondeu e disse que lamenta o que aconteceu com a cliente. "A segurança alimentar é da maior importância para nós e enfatizamos o controlo de qualidade, seguindo padrões rigorosos para evitar imperfeições", disse o porta-voz do McDonald’s.

Como o restaurante não quis reembolsar o casal, o mesmo recusou-se a entregar o hambúrguer.