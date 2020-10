Mulher que queria vingar traição do namorado estraga carro da pessoa errada... E causa um prejuízo de 4.300 euros

Uma mulher danificou o carro daquela que julgava ser a amante do namorado, avaliado em quase 32 mil euros, em Liverpool (Inglaterra), avança o jornal britânico Daily Star.Leanne Lavelle dirigiu-se à morada da alegada amante com o objetivo de a confrontar, mas tudo descambou quando resolveu lançar um vaso à janela, que caiu posterirmente no veículo.O ato de fúria resultou num prejuizo de quase 4.300 euros e o momento foi captado pelas câmaras de vigilância no local. Só que afinal o carro pertencia à irmã da alegada amante e não à própria, segundo o jornal inglês Liverpool Echo, citado pelo Daily Star.

O advogado de defesa da mulher, Patrick O'Hanlon, disse em tribunal que esta não tinha intenção de causar os estragos mas que agiu "no calor do momento". Patrick O'Hanlon acrescentou ainda que Leanne confirmou as suas suspeitas de traição.



Leanne Lavelle declarou-se culpada de dois crimes de dano no Tribunal de Liverpool. Já a alegada amante disse estar na sala quando ouviu o embate do vaso na janela e que depois descobriu que o carro da irmã, que não estava em casa, tinha sido atingido.



A mulher vai agora ter que cumprir um confinamento de quatro semanas das 7 às 19 horas e terá ainda de pagar uma indemnização de aproximadamente 1.700 euros às vítimas do incidente.