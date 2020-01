Mulher utiliza urina do cão para enganar teste de deteção de drogas

Uma mulher de 40 anos, em liberdade condicional, tentou enganar as autoridades ao utilizar urina do seu cão para passar nos exames toxicológicos, mas a manha da Julie Miller acabou por não resultar e foi detida na passada segunda-feira em Kentucky, nos EUA.Julie Miller entregou amostras de urina, que alegava serem dela, para exames destinados à deteção de drogas. Após análise foi detetado que a urina não pertencia à mulher de 40 anos que se encontrava em liberdade condicional. Quando questionada a quem pertencia a amostra, Miller acabou por confessar que pertenciam ao seu cão.A polícia de Pineville anunciou na sua página de Facebook que a suspeita foi detida esta segunda feira e declarada culpada no tribunal de Bell County Circuit por tráfico de droga e adulteração de evidências físicas.