Nasceu um cão verde em Itália e o dono chamou-lhe Pistacchio

Cristian Malloci, um criador de ovelhas da região da Sardenha, em Itália, nem queria acreditar quando viu que a sua cadela Spelacchia tinha dado à luz um cão… verde!

Na ninhada de cinco cachorros, quatro eram brancos, como a mãe, mas um tinha o pêlo esverdeado, para surpresa de Malloci, que rapidamente partilhou a história com o mundo.





O pequeno Pistacchio, como foi baptizado, ficará com a família, mas o resto da ninhada está para adopção. "Vamos ficar com ele. Ele chegou num momento sombrio, mas vai trazer sorte", disse este agricultor à CNN.

Este é um fenómeno raro, mas está longe de ser inédito. Já em 2020, em São Paulo, um cão labrador tinha nascido com o pêlo verde, motivo que levou os seus donos a chamarem-lhe Hulk.

O motivo que leva alguns cães a nascer com esta cor está relacionado com o contacto com a biliverdina, um pigmento verde encontrado na bílis, sendo que a cor acaba por desaparecer com o tempo. Este é, de resto, o mesmo pigmento que faz com que os hematomas fiquem verdes.

