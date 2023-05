Noiva trai marido com o padrinho e história é revelada no dia do casamento

Um noivo humilhou a mulher com quem casou, durante o discurso no dia do casamento, após descobrir que ela o tinha traído com o padrinho. Apesar de ter feito a descoberta antes, o noivo decidiu manter os planos para o grande dia, de forma a expor o casal em frente aos amigos e familiares durante a cerimónia.



A história foi contada no podcast do Tiktok ‘The Unfiltered Bride’. De acordo com o jornal The Mirror, a cerimónia foi "adorável" e após a receção todos os convidados se sentaram para comer. Foi depois de ter sido servida a refeição, que o noivo se levantou para fazer um discurso.





"Estão a chegar envelopes, se pudessem abri-los", disse o homem ao mesmo tempo que invólucros eram distribuídos pelos convidados. Dentro dos pacotes estavam fotografias que mostravam a noiva e o padrinho durante uma relação sexual.O noivo largou depois o microfone e foi embora, acompanhado pela família. O homem agiu por vingança, para que a noiva tivesse de pagar sozinha todo o casamento. "A família da noiva pagou tudo", revelou uma das apresentadoras do podcast.Na Internet foram vários os internautas que reagiram à história. "A vida é uma questão de tempo!! Que lenda!!", "Imagine os outros convidados apenas sentados lá como, 'então ... ainda haverá bolo ou ...'", são alguns dos comentários feitos. "Não o culpo de forma nenhuma!! Eu faria o mesmo", escreveu ainda um internauta.