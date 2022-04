Casal norte-americano gasta apenas 460 euros no casamento

Kiara e Joel Brokenbrough, um casal norte-americano, conseguiram realizar o próprio casamento por pouco mais de 460 euros (500 dólares) no mês de fevereiro em Los Angeles, Estados Unidos. Ao Good Morning America a noiva contou como conseguiu poupar milhares de dólares na cerimónia.

"O nosso objetivo era ser o mais minimal possível. E gastar o mínimo de dinheiro possível" disse Kiara. O casal tinha também o objetivo de não ficar com dívidas logo no início da vida em conjunto.

Fora o local do copo-de-água, o vestido da noiva é uma das partes mais caras de um casamento. Por esse mesmo motivo, Kiara decidiu que iria investir num vestido da loja online Shein, que acabou por apenas lhe custar cerca de 43 euros, sem ter que recorrer a alterações. "Eu não queria gastar muito dinheiro num vestido porque tinha a mentalidade de ‘só vou usar isto uma única vez por algumas horas’", admite a noiva.

Entretanto, esta experiência recebeu bastante atenção no mundo online, em que Kiara Brokenbrough viu o seu vídeo sobre o vestido a ficar viral no TikTok, com quase um milhão de visualizações.





Mas este preço final de 460 euros não teria sido possível sem ajuda dos (poucos) convidados. Os familiares e amigos ofereceram as flores, o bolo, a decoração do corredor principal, para além de pagarem a própria comida e bebida na receção. Já o local da cerimónia foi completamente gratuito, pois teve lugar junto a uma ravina ao lado de uma estrada na Califórnia, nos Estados Unidos. Para não se gastar demasiado dinheiro em decorações, também se torna essencial procurar um local que seja por si só bonito.

"No meio de tudo, os casais devem lembrar-se do seu objetivo final, que é o casamento" afirma a jovem. O casal aproveitou ainda para investir na lua-de-mel, com uma viagem num cruzeiro.

Nos Estados Unidos da América, a média de custo de um casamento ronda entre os 27 e os 30 mil euros. Em Portugal essa realidade também não é muito diferente, custando em média também entre 25 e 30 mil euros, segundo o Jornal Económico. No entanto, em tempos de pandemia, estes valores podem ser mais elevados.

Em Portugal, em 2020, mais de 18 mil casais deram o nó.