Jada Pinkett Smith diz que nunca quis casar com Will Smith

Adrienne Banfield-Norris

A atriz Jada Pinkett Smith confessou que não quis casar com o ator Will Smith e nunca teve este sonho, segundo o jornal New York Post."Estava sob muita pressão, sendo uma jovem atriz e ainda por cima grávida, simplesmente não sabia o que fazer", conta Jada Smith.Antes de dar o nó, a atriz menciona que "chorou no altar". O casamento aconteceu na véspera de ano novo em 1997, no Castelo dos Cloisters, em Baltimore, nos EUA.Jada tinha apenas 18 anos quando engravidou da sua primeira filha, Willow Smith, agora também atriz e cantora."O casamento foi horrível, uma confusão. A Jada não colaborou em nada", descreve, mãe de Jada.Por outro lado, Will Smith estava "positivamente tonto" no dia no seu casamento, mostrando sempre o seu estado de felicidade, relata o jornal."Não houve um único dia da minha vida em que eu não quisesse outra coisa que não fosse estar casado e ter uma família", relembra o ator."Desde os meus 5 anos de idade que imaginava como seria ter uma família", acrescenta.Apesar da pouca vontade de casar por parte de Jada Smith, o casal continua junto até aos dias de hoje.