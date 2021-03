Um novilho que escapou do matadouro no início de fevereiro, na cidade de Rhode Island, foi finalmente capturado. O novilho tinha sido avistado várias vezes, mas acabava sempre por escapar.



Acabou por ser apanhado por Legend Lewis, o dono da quinta que tinha vendido o bovino ao talho. Agora que as aventuras do novilho o tornaram famoso, um santuário de vida animal está a fazer os possíveis por dar-lhe um novo lar que o salve da matança.