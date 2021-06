Nugget em forma de Among Us leiloado por 82 mil euros

Um nugget de frango com formato de uma personagem do jogo Among Us foi vendido em leilão no Ebay por cerca de 82 mil euros.

Segundo a revista online Tech Times, o nugget teve 184 licitações em sete dias. Os valores subiram rapidamente depois de um utilizador ter feito uma proposta de 12 mil euros pelo alimento.

Na descrição do produto, o vendedor americano afirma que a data de validade termina no mês de agosto e compromete-se a congelar o nugget para que dure mais tempo.

A forma do produto deve-se a uma parceria entre a cadeia de restauração e o grupo musical sul coreano BTS (Beyond The Scene) e estará disponível em 50 países. O menu "BTS Meal", do McDonald's inclui batatas fritas, Coca-Cola, dez unidades de McNuggets de frango e molhos Sweet Chill e Cajun, típicos da Coreia do Sul.

O formato do nugget é inspirado no famoso jogo digital Among Us, que consiste numa equipa que viaja no espaço e tem determinadas tarefas a desempenhar. Nessa equipa, pelo menos um dos membros é um impostor e tem de eliminar os restantes, que têm de descobrir quem é.