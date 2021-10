Pais fazem petição para transferir professora fã da banda Iron Maiden no Canadá

Um grupo de pais do Canadá elaborou uma petição para exigir a transferência da directora de uma escola secundária em Ontário que é fã da banda de heavy metal ‘Iron Maiden’.

A petição foi divulgada após a directora, Sharon Burns, ter feito partilhas nas redes sociais onde exibe com orgulho o seu gosto musical. As publicações chamaram à atenção de alguns encarregados de educação que dizem estar preocupados pois alegam que as imagens associadas à banda são "satânicas".

A directora da escola partilhou uma imagem junto a uma placa que diz ‘Iron Maiden’ a fazer um gesto com a mão que está relacionado aos estilos musicais rock e metal. Burns publicou ainda uma fotografia do boneco zombie Eddie que é a mascote dos ‘Iron Maiden’ e um papel onde se pode ler "666", numerologia que é associada ao diabo e faz também parte da filosofia da banda.

Mais de 500 pais assinaram a petição para Sharon Burns sair da escola.