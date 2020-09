Papagaios 'malcriados' censurados em parque de vida selvagem por insultarem visitantes

Lincolnshire, no Reino Unido, que abriga 1500 papagaios, foi obrigado a retirar cinco dos seus exemplares da vista do público devido à linguagem dos mesmos.Os animais tinham chegado há poucas semanas, a 15 de agosto, quando tiveram de ser colocados em quarentena na mesma sala por conta do coronavírus. Segundo o executivo-chefe do parque, há sempre um ou outro papagaio que aprende asneiras e gosta de as replicar, especialmente quando isso provoca o riso das pessoas. O facto de terem ficado cinco na mesma sala - e de levarem a equipa do parque à gargalhada - levou a que aprendessem uns com os outros a insultar e dizer asneiras.