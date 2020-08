"Parece um clítoris": homem com micro-pénis conta aventuras sexuais

O tamanho do pénis é uma questão de debate entre homens e mulheres e se há quem diga que não importa, há também que considere uma mais valia. A questão é que o tópico é motivo de preocupaçãoo e de ansiedade para muitos homens que sofrem do síndroma de pénis pequeno, mesmo que na realidade a sua masculinidade não fuja muito à média.

Um homem com um micro-pénis (segundo o próprio, o órgão flácido mede entre 2,5 e 5 centímetros), resolveu falar sobre o tema e confessou como ultrapassou a questão ao longo da sua vida. Em entrevista à edição inglesa da Cosmopolitan o homem de nacionalidade inglesa, que quis manter o anonimato, recordou que percebeu que o seu órgão sexual era mais pequeno do que a média na adolescência, no balneário após as aulas de educação física.

"Sentia-me estranho e muito envergonhado, mas depois habituei-me. Agora nunca estou perto de outros homens nus, por isso ninguém olha ou ri ou julga, e isso já não me preocupa o mínimo", revela.

Apesar do tamanho reduzido do seu órgão sexual, o inglês garante que isso nunca lhe trouxe problemas no quarto e que as duas mulheres da sua vida, a mulher e a namorada, não têm qualquer questão com as dimensões do seu pénis.

"Sim, tenho uma mulher e uma namorada, e elas sabem uma da outra. Segundo elas, o tamanho não importa nada e elas têm prazer assim mesmo. A minha namorada não quer mesmo que eu faça alguma coisa para aumentar o tamanho, a minha mulher talvez não se queixasse", admite.

"Para além disso a minha namorada adora, diz que parece um clítoris, e como ela é bissexual, é perfeito", defende o homem.

Questionado sobre se alguma vez desejou ter o pénis maior, o entrevista não nega: "Claro que sim! Antes queria que tivesse 20 centímetros e isso tudo. Agora só preferia que flácido fosse um bocadinho maior. Mas se as mulheres da minha vida não se queixam, porque me havia de preocupar?", termina.