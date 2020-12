"Pensei que estava de cuecas": Jogador fica nu ao celebrar golo e pede desculpa

O clube brasileiro Sampaio Corrêa garantiu o acesso, pela primeira vez na sua história, ao Campeonato Carioca em 2021. Mas o jogo ficou marcado por um festejo insólito.



Jogo do acesso para série A do Carioca 2021, @carioca_emerson solta uma bomba de perna direita e decide o jogo levando o Sampaio para 1° divisão. pic.twitter.com/kFT6vh9f0d — B9SPORTV (@B9Sportv) December 9, 2020



Durante o jogo com o Maricá, e com a partida empatada, Emerson Carioca fez, aos 51 minutos, o golo que colocou o Sampaio Corrêa na frente do marcador. O jogador decidiu celebrar de forma 'efusiva' e colocou tudo a nu: tirou a roupa, incluindo os calções, o que terá provocado uma grande confusão dentro de campo.



Emerson Carioca faz, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol que coloca o Sampaio Corrêa na Série A do Carioca pela primeira vez na história. Ato contínuo, provoca membros da diretoria e comissão técnica do Maricá, no Estádio Alzirão, tirando o short. Acredite se quiser. pic.twitter.com/PiigaYb5GJ — Gabriel Farias (@gabrielfariasfc) December 9, 2020



Já depois do final do jogo, e depois de recolher ao balneário, Carioca confessou que estava arrependido com a forma como tinha festejado.



"Ali foi emoção total, não deu para segurar a emoção. Porém, errei. Eu esperava que estaria de cueca (risos), aí aconteceu isso aí", referiu o jogador em declarações à Globo.



"Eu quero pedir perdão à torcida do Sampaio Corrêa, meus companheiros, assim como os jogadores do Maricá, torcida, e a todos os amantes do futebol. Me arrependo profundamente do que aconteceu. Fui muito provocado no primeiro jogo e também agora nesse segundo. O pessoal que estava na arquibancada estava me xingando, falando um monte de besteira de mim, e extravasei naquele momento. Não foi nada premeditado, por isso, venho aqui e reconheço minha falha e peço perdão a todos", afirmou o jogador através da assessoria de imprensa, citada pelo jornal brasileiro.