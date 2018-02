Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perde a virgindade com homem casado e 22 anos mais velho

Jovem de 19 anos mantém relacionamento amoroso com homem de 41.

Uma jovem de 19 anos perdeu a virgindade com um homem casado, de 41 anos. Natural da Indonésia, a mulher revelou ao jornal The Sun que se sente mal por tê-lo feito, mas garante que agora não consegue esquecer o homem.



A mulher foi viver para o Reino Unido para estudar. Numa das suas aulas, o homem que se viria a tornar seu amante foi dar uma palestra sobre o seu caso pessoal de sucesso nos negócios online.



Interessada, a jovem de 19 anos decidiu entrar no debate e acabou por ser elogiada pelo homem mais velho, que disse que o seu testemunho tinha sido inspirador.



O homem acabou por convidar a estudante para almoçar consigo. Foi aí que ele lhe revelou que era indiano e que tinha uma família de mulher e dois filhos a residir na Índia.



"Pediu-me o meu número e começámos a falar por mensagens. Voltámos a encontrar-nos mais tarde em Londres e foi aí que ele me pediu que o beijasse. Eu nunca tinha beijado ninguém. Foi a primeira vez e foi incrível", revela a jovem indonésia.



O indiano acabou por convidar a jovem para o seu quarto de hotel. "Fez-me juras de amor e acabámos por fazer sexo. Foi a minha primeira vez. Já quanto à mulher dele, ele disse que já não tinham relações sexuais há muitos anos, uma vez que viviam separados e eram os dois viciados em trabalho", adianta.



O casal começou a encontrar-se regularmente e a passar dias juntos, tal qual um casal. Mas um dia tudo mudou.



"Ele enviou-me uma mensagem a dizer que tinha de regressar à Índia porque a mulher esteve cá e descobriu o caso que ele tinha comigo. Fiquei de rastos. Mas por outro lado ainda me sinto pior por ter estragado um casamento. A minha família tem valores muito firmes e nunca me iria perdoar", acrescenta.