Polícia encontra quatro crianças desnutridas, sujas e enjauladas em casota de cães

Xerife conta que os menores estavam "com fome, sede e cobertos de fezes".

15:17

Quatro crianças foram encontradas sozinhas e desnutridas num celeiro perto de Rhome, uma cidade do estado norte-americano do Texas. Esta terça-feira, a polícia estava a responder a uma queixa por violência doméstica quando encontrou três rapazes e uma rapariga, com idades entre os 1 e 5 anos, presas num celeiro.

De acordo com a CNN, duas das crianças foram encontradas enjauladas numa casota para cães. Em declarações ao canal de televisão norte-americano, o Xerife local Lane Akin revela ter encontrado as crianças num estado degradante. "Com fome, sede e cobertos de fezes", avança Lani Akin.



"Os nossos agentes e o tenente alimentaram e deram água às crianças. Devido à má nutrição e a outras preocupações foram chamadas as equipas de emergência médica", explicou o Xerife. As crianças foram levadas para o hospital de Fort Worth, no norte do Texas, e encontram-se sob custódia dos Serviços de Proteção de menores.



A mãe, Paige Harkins e o namorado, Andrew Fabila, pai biológico de uma das crianças, foram presos e acusados de agressões agravadas, com sérios danos físicos.