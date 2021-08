Baby Jane entrou para o livro de recordes do Guinness como o porco mais velho em cativeiro, com 23 anos e 77 dias.Vive com uma família do Illinois, EUA, que tem dois filhos menores e outra porca mais nova, Lucy, de 17 anos.Baby Jane não é um animal qualquer e prefere o conforto do lar ao ar livre. Sai para brincar e fazer as necessidades, mas dorme na cama dos donos e descansa no sofá.