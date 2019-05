Prato errado causa o caos em restaurante

Dono de estabelecimento atirou comida aos clientes.

02:30

Num restaurante em Bad Schallerbach, na Áustria, serviram o prato errado a dois clientes.Como é natural, os clientes informaram que havia um engano com o prato que tinham pedido.O dono do restaurante, de 56 anos, não gostou do reparo e atirou a comida para cima dos dois.

"Nunca me aconteceu nada parecido", disse um dos clientes numa crítica online, acrescentando que o dono do restaurante parecia bêbado.

As vítimas fugiram para a rua, levando uma família de quatro pessoas que estava dentro do restaurante a fazer o mesmo.