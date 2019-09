Quer afastar as aranhas de sua casa? Siga estes 13 conselhos

Tem medo de aranhas? Há pessoas que têm tanto medo que acabam por desenvolver aracnofobia. E a verdade, é que há muito poucas pessoas a gostar de encontrar este animal em casa.

A verdade é que as aranhas arranjam sempre forma de entrar nas habitações. A fim de evitar surpresas, e tendo em conta que, de acordo com o jornal The Sun, setembro é o mês mais propício ao aparecimento de aranhas, o mesmo tabloide apresenta 13 conselhos a fim de evitar a entrada dos aracnídeos.

1 – Mantenha um cheiro a menta em casa

As aranhas não gostam de óleo de hortelã-pimenta. Uma maneira fácil de as manter afastadas é arranjar um difusor com cheiro a menta ou então borrifar a casa com água com o mesmo cheiro.

2 – Use sprays repelentes de aranhas

Um bom repelente para aranhas pode ser feito em casa: vinagre de maçã. Misture uma chávena do produto com uma colher de chá de óleo, um pouco de pimenta moída e uma colher de chá de detergente para a louça. Pulverize o spray nas áreas que pretender, como portas e janelas.

3 – Joaninhas comem as aranhas

As joaninhas comem cerca de 50 insetos por dia. Para atrair este pequeno animal em casa, use plantas que o façam, como os malmequeres.

4 – Elimine as teias de aranha

Sempre que encontrar uma teia de aranha em casa, elimine-a. Assim evita a reprodução.

5 – Tenha um animal de estimação

Os animais de estimação, principalmente os gatos, são o antídoto perfeito para evitar a presença de aranhas em casa.

6 – Não seja desorganizado

As aranhas são animais que gostam de se refugiar em cantos discretos. Se evitar ter desordem em casa, faz com que estes seres vivos não se instalem.

7 – Coma laranjas e limões

As aranhas não gostam dos cheiros dos cítricos. Manter este tipo de frutos em casa e comê-los ajuda a manter as aranhas longe.

8 – Desinfete as janelas

Limpe as janelas com amoníaco e água. Este desinfetante evita a entrada de aranhas, moscas e mosquitos.

9 – Tenha eucaliptos em casa

As aranhas também não gostam do cheiro a eucalipto. Plante um no jardim ou então coloque um mais pequeno dentro de casa.

10 – Reduza a iluminação

Estes animais são atraídos pela luz. Reduza a intensidade de iluminação em casa.

11 – Acenda velas de canela

As aranhas não gostam do aroma a canela. Acenda uma vela com este cheiro e mantenha estes animais de oito patas afastados.

12 – Evite rachaduras. No caso de existirem, preencha-as

As aranhas conseguem entrar nas habitações através de rachaduras que possam existir, por exemplo, nas paredes.

13 – Faça uma inspeção periódica ao exterior da sua casa

Garanta que não tem pilhas de lenha, sacos com resíduos no jardim ou pilhas de compostagem. As aranhas e outros insetos abrigam-se nesse tipo de locais. A melhor solução é reduzi-los.