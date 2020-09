"Queres casar comigo?": Homem pede namorada em casamento com tatuagem no peito

Há pedidos de casamento, no mínimo, originais.É o caso da história de um homem que decidiu pedir a namorada em casamento através de uma tatuagem.Com a ajuda do seu tatuador preferido, Bruno Neves tatuou a célebre frase "Will you marry me?", em português "Queres casar comigo?", com direito a uma caixa com as opções "Sim" e "Não" (em inglês "Yes" e "No").Segundo o jornal Mirror, o motorista de Great Yarmouth, em Norfolk, Inglaterra, que já tinha 20 tatuagens, levou a namorada, Patrícia Calado, de 34 anos, ao estúdio, sem que esta desconfiasse da surpresa.Após 45 minutos na sala de espera, o homem de 33 anos surgiu com as palavras tatuadas no peito. De acordo com a publicação britânica, Patrícia ficou atordoada, mas rapidamente preencheu a caixa do "Sim"."Ele ainda quer fazer algumas tatuagens e às vezes vou com ele, por isso achei que era uma situação normal. Fiquei confusa quando ele saiu e me mostrou a tatuagem. Levei algum tempo para perceber o que era", revela a noiva.O tatuador confessou que foi a primeira vez que tatuou uma proposta de casamento. "Foi muito bom fazer parte daquele momento especial para alguém, Fez-me sentir como um "pequeno cupido".O casal espera agora casar em agosto de 2021.