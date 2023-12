Os residentes de Toronto estão a alugar metade da própria cama para ajudar a suportar as elevadas despesas habitacionais, uma tendência, cada vez mais comum, na cidade do Canadá, avança o IndiaTimes.A popularidade da cidade tem aumentado as dificuldades em encontrar casa a preços acessíveis.Segundo dados da Associação Canadiana do Sector Imobiliário, citados pelo IndiaTimes, as vendas de casas no Canadá diminuíram 5,6% no passado mês de outubro e o houve menos 2,3% de anúncios de casas para venda.