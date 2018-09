Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante apanhado a drogar lagostas com marijuana

Prática está a ser investigada pelas autoridades norte-americanas.

Um restaurante do Maine (EUA) está a ser investigado pelas autoridades de saúde locais após uma denúncia de que usava marijuana para 'anestesiar' as lagostas antes de as atirar para a panela.



A proprietária confirma e defende a prática, afirmando que é "mais humana".