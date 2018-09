Estudos revelam que consumo de droga aumenta desejo e prazer sexual nas mulheres

68% das inquiridas que consomem marijuana admitem ter melhores relações sexuais.

13:39

Um estudo sobre a relação entre o consumo de droga e o desejo sexual nas mulheres veio mostrar que o consumo de marijuana pode mesmo levar as mulheres a ter mais desejo sexual e prazer durante o ato.



De acordo com o estudo feito nos Estados Unidos e publicado no Journal of Sexual Medicine, 68 por cento das mulheres inquiridas (que consomem/ já consumiram marijuana) admitem ter melhores relações sexuais contra os 16 por cento que afirma que o consumo de drogas piorou a sua experiência sexual (os restantes 16 por cento não responderam/ afirmaram que estavam inconscientes).

"O consumo de pequenas quantidades (de marijuana) antes do sexo pode aumentar a libido em pacientes do sexo feminino, o que, por sua vez, pode libertar endorfinas positivas e aumentar a lubrificação vaginal.", avançou a especialista em medicina familiar e ginecologia, Mónica Grover, de Nova Iorque, afirmando ainda que, a curto prazo, a marijuana tem efeitos redutores de ansiedade mas, com o aumento do consumo, essa realidade pode ser inversa.



No que diz respeito ao prazer sexual masculino, um estudo feito por Andrew J. Sun e Michael L. Eisenberg, do Departamento de Urologia da Universidade de Stanford, na Califórnia, concluiu que os homens que consomem drogas como a marijuana relataram ter cerca de 20% mais sexo do que aqueles que nunca consumiram qualquer tipo de droga.

Apesar da divulgação destes estudos, há ainda académicos que defendem que, tanto o consumo de álcool, como de drogas, afetam negativamente o desejo sexual, assim como o prazer durante a relação.