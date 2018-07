Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexo de nudistas incomoda gaivotas

Protetores dos animais não querem mais praias naturistas.

02:30

Os defensores da natureza travaram a intenção da Federação de Nudistas da Bélgica de criar uma segunda praia para a prática de naturismo em Westende, junto à conhecida zona turística de Ostende.



O motivo? Os nudistas, ou melhor, a atividade sexual dos nudistas na praia, está a danificar as dunas e a perturbar as gaivotas que ali nidificam.



A federação lamenta que algumas pessoas não conheçam o verdadeiro espírito do nudismo e manchem a sua imagem.