Transportam caixão no metro de Moscovo

Momento, que deixou os restantes passageiros estupefactos, ficou registado em vídeo.

Os passageiros da estação de metro Novokosino, em Moscovo, ficaram estupefactos quando viram dois jovens a carregar um caixão envolto num pano vermelho.



O momento, que ficou registado em vídeo, mostra os dois homens a transportar o objeto perante o olhar consternado das restantes pessoas no local.



Os indivíduos foram convidados a deixar a carruagem por questões de segurança. O serviço do metropolitano russo explicou através de um comunicado que os homens foram obrigados apenas a pagar cerca de 0,79€ para poderem transportar o item volumoso, algo permitido pela empresa de transportes.



O caso aconteceu no dia 1 de dezembro, quando o carro dos visados avariou e os obrigou a transportar o caixão de outra forma para poderem chegar a tempo de um um compromisso, que ainda não se sabe se seria ou não uma cerimónia fúnebre.



Ainda não é claro se estes se tratavam de agentes funerários.