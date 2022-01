Mike Luciano, de 55 anos, da Pensilvânia, EUA, é um homem cheio de sorte. Acabou de ganhar um milhão de dólares (perto de 874 mil euros) numa raspadinha, sendo este o quarto prémio desde 1999.Começou com cerca de 87 mil euros; em 2016, levou para casa o maior prémio que ganhou até agora, no valor de 2,6 milhões de euros, e, em 2021, raspou um prémio a rondar os 437 mil euros.Não diz quanto gastou, mas assume que investe muito, todas as semanas.