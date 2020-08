Um pombo à boleia no mortor de um avião? Sim, aconteceu em Londres. Veja as imagens

Um pombo foi filmado a viajar ‘à boleia’ de um avião, empoleirado precisamente no motor da aeronave em movimento, quando se preparava para descolar num aeroporto de Londres, no Reino Unido.

O incidente foi captado por um passageiro que registou os momentos em que a ave destemida não parece importar-se com a aceleração pela pista. Eventualmente, quando a aeronave se prepara para levantar voo, a força do vento revela-se mais forte do que a vontade deste pombo seguir viagem e o animal acaba ‘arrastado’ e fica para trás.

"Fiquei surpreendido por ele se ter aguentado ali tanto tempo, para ser honesto. Cheguei a pensar que ia ficar ali o voo inteiro. O pombo não ficou ferido, pelo que consegui perceber, deu só um trambolhão quando a velocidade do vento foi demais para ele aguentar", conta aos AirLive o passageiro que filmou o vídeo e o divulgou nas redes sociais.