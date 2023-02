Universidade chinesa cria lábios de silicone que pode ligar ao telemóvel para relações à distância

Investigadores de uma universidade chinesa decidiram criar um novo acessório para conectar ao telemóvel para ser possível beijar à distência. Os lábios de silicone imitam a temperatura, movimento e até o som que a outra pessoa faz ao beijar.Segundo o Global Times, a invenção conecta-se com os smartphones através do bluetooth e foi patenteada pela universidade chinesa Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology."Durante a universidade estava numa relação de longa distância com o meu namorado. Só falávamos por telefone. Foi aí que surgiu a inspiração para este dispositivo", explicou Jiang Zhongli, uma das investigadoras.Uma vez conectado, basta fazer uma chamada através da aplicação para começar a usar os lábios de silicone.