Ursos invadem carro e deixam condutor surpreendido

Jeff Stokley, de uma firma de segurança do Tennessee, EUA, tinha deixado a casa de um cliente quando ouviu a buzina do carro.Sabendo que tinha chegado sozinho, ficou surpreendido, mas a surpresa foi ainda maior quando viu no interior... dois pequenos ursos.Pelo visto, brincar aos adultos dentro de carros não é só coisa de crianças humanas.