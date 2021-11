Uma vaca que estava à beira de ir para o matadouro escapou de um rancho no estado do Rio de Janeiro e foi acabar... num parque aquático. Aí chegada, trepou para a rampa de um escorrega que termina numa piscina e, com muita sorte, não só a rampa resistiu ao seu peso como ela evitou um mergulho. A aventura teve o condão de lhe salvar a vida, pois o dono do rancho diz que vai fazer dela mascote.