Vídeo mostra homem a colocar serra elétrica dentro das calças para a roubar

Roubo aconteceu num estabelecimento de equipamentos elétricos, em Fresno, nos Estados Unidos.

18:19

Um homem colocou uma serra elétrica dentro das calças com o objetivo de a roubar de uma loja de equipamentos elétricos, em Fresno, nos Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa local, as imagens de videovigilância apanharam o momento em que o homem coloca a lâmina da serra nas calças e a cobrir o motor com o casaco, na passada quarta-feira.



De acordo com o proprietário da loja, Jeff Bennett, há duas pessoas envolvidas no caso.



O homem continua a monte, com as autoridades a tentarem identificar o suspeito.