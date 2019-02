Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra homem a pegar leão ao colo como se fosse um bebé

Dean Schneider abre os braços e deixa-se envolver num caloroso abraço do rei da selva.

01:30

Qualquer pessoa que veja um leão a correr na sua direção terá tendência para fugir a sete pés. Não é o caso de Dean Schneider, que abre os braços e se deixa envolver num caloroso abraço do rei da selva.



O vídeo dos dois amigos está a fazer sucesso nas redes sociais.



O homem abraço o animal e levanta o leão de 94 quilos como se se tratasse de um bebé.



Schneider é originalmente da Suíça, mas passa grande parte do tempo na África do Sul.