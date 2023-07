Youtuber oferece carro de luxo à mulher depois de esta gravar vídeo pornográfico com outro homem

Adam Grandmaison, conhecido no Youtube como Adam22, tem dado que falar nas redes sociais por ter oferecido à mulher um Lamborghini, com valor estimado em 270 mil euros, depois de esta ter tido sexo com outro homem e gravado os atos."Dormir com aquele cavalheiro tem sido fantástico tanto para a carreira dela como para o nosso negócio!", escreveu o norte-americano no Twitter, citado pelo jornal The New York Post.Juntos há sete anos, Adam e Lena casaram-se em maio deste ano. O influencer destacou que se sentiu alguns ciúmes quando soube que a mulher iria participar num vídeo pornográfico, mas que acabou por aceitar a ideia. "Passou oficialmente uma semana desde que deixei a minha mulher fazer pornografia com outro homem. Senti-me um pouco ciumento no início, mas no geral não foi nada de especial. Ela já me viu dormir com centenas de raparigas e isso nunca afetou a nossa relação".A companheira de Adam, Lena The Plug, chegou a assumir que o homem com quem teve relações sexuais era melhor na cama que o marido. Contou que a experiência a deixou com dores durante vários dias e que o pénis deste parceiro era maior do que o do cônjuge.O vídeo da reação de Lena a ser presenteada com o carro de luxo foi partilhado no TikTok e no Instagram.Adam22 alcançou a fama depois de criar o seu podcast "No Jumper" em 2015. Neste chegou a falar com figuras públicas, como os rappers americanos juice WRLD, XXXTentacion e Tekashi69.