Relativamente à notícia intitulada "Arons foi testemunha contra ERC em processo interno que envolveu técnico superior", publicada na edição papel e online do dia 16-10-2022, a qual me nomeia diretamente, passo a esclarecer o seguinte:1. Não "chamei" o Prof. Alberto Arons de Carvalho para me defender em qualquer processo disciplinar, como afirma o Correio da Manhã. Para o processo disciplinar em causa designei um advogado a quem compete, esse sim, a função de me defender. As testemunhas, como é o caso do Prof. Alberto Arons de Carvalho, limitam-se a responder sobre os factos questionados.3. Finalmente, porque o artigo pode suscitar essa confusão, o processo disciplinar nada tem a ver com a "descoberta" acima referida, mas sim com o facto de eu, por dever de lealdade, ter escrito uma carta ao conselho regulador a participar que tinha apresentado contra o seu presidente uma queixa por assédio moral.Rui Mouta