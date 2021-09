PS vence pela primeira vez em Penela que era liderada pelo PSD desde 1976

O socialista Eduardo Santos venceu as eleições para a Câmara de Penela, no distrito de Coimbra, e colocou um ponto final a 45 anos de governação ininterrupta do PSD.

"É com muita satisfação e humildade que venci esta eleição, pois desde o primeiro momento senti o apoio das pessoas", disse o presidente eleito, salientando que a população "queria uma mudança na forma de fazer política em Penela".

O gestor hoteleiro, de 45 anos, frisou que a sua candidatura apresentou um programa "em que as pessoas estão em primeiro lugar".